Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yıkanabilir Ped Atölyesi’ni “Bir kendime, bir arkadaşıma dikiyorum” temasıyla Bağlar ilçesi Bağ Evi’nde gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Döngümüzle Dönüşüyoruz” sloganıyla yürüttüğü Yıkanabilir Ped Atölyesi’ni yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bağlar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü ile gerçekleştirilen atölye, “Bir kendime, bir arkadaşıma dikiyorum” temasıyla Bağcılar Mahallesi’ndeki Bağlar Belediyesi Bağ Evi’nde yapıldı. Atölyeye yaşam merkezinden yararlanan kadınlar katıldı.

Atölyede yapılan sunumu dinleyen kadınlar, daha sonra ihtiyaçlarına uygun yıkanabilir ped dikti.

Atölye çalışmalarına ilişkin bilgi veren eğitmen Sevda Kayar Görer, kolektif bir çalışma ve dayanışma yürüteceklerini belirterek, “Ocak ayı itibariyle ‘Döngümüzle Dönüşüyoruz’ kampanyasını başlattık. Yıkanabilir ped atölyesinin açılışını gerçekleştirmekle beraber yaygınlaştırmak gibi bir hedefimiz de vardı. Bu çalışmada Ben û Sen Semti’ni pilot bölge olarak seçtik. İki atölyemizi burada yaptık. Ben û Sen’den sonra Bağlar Yeniköy, Kayapınar Kuçe ve Sur Lalebey Kadın Yaşam Merkezi ile beraber programlarımız devam etti” dedi.