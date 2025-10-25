Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla sayılarını arttırdığı kadın sürücü uygulamasını özel halk otobüslerinde de zorunlu hale getirdi. Büyükşehir Belediyesinin, Özel Halk Otobüsleri ile yaptığı protokol gereği ilk etapta 25 kadın şoför 1 Kasım itibariyle direksiyon başına geçecek. Uygulama ile toplu taşımada süregelmekte olan kimi sorunlar da çözüme kavuşacak.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri ile yaptığı protokol kapsamında, toplu taşımada kadın istihdamını artırmak ve ulaşım sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yeni bir uygulamaya imza attı.

Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ile 26 Aralık 2024 tarihinde yapılan protokole göre, toplu taşımada elden para uygulamasının kaldırılmasının ardından halk otobüslerinde çalışan toplam şoför sayısının yüzde 20'si kadar kadın şoför istihdam edilecek.

Kadınların ekonomik yaşama katılımını güçlendiren ve iş gücüne katılımı artıran bu uygulama ile ulaşım gibi erkek egemen bir alanda kadınların varlığı görünür kılınarak kentin kamusal yaşamında eşitlikçi bir dönüşüm hedefleniyor.

İlk etapta istihdam edilen 25 şoför kadın, pratik sürüş eğitimlerini tamamladı. Trafiğe çıkan kadınlar, 1 Kasım itibarıyla resmi olarak göreve başlayacak.

'100'e yakın kadın şoförün istihdam edilmesini hedeflemekteyiz'

Protokole ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, protokol gereği kadın şoförlerin istihdam edilmesine dair çalışma kapsamında ilk etapta 25 kadın şoför ile başlandığını kaydetti. Eğitimlerin devam ettiğini aktaran Cengiz, 'Bununla beraber belediye otobüslerinde de kadın şoför sayısını artırmak istiyoruz. Halk Otobüslerinde de 100'e yakın kadın şoförün çalışmasını hedeflemekteyiz' diye konuştu.

'Erkek işi algısı yıkılmış olacak'

Ulaşımda kadınların varlığının daha duyarlı bir toplu taşıma hizmetini açığa çıkaracağına dikkati çeken Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: 'Kadınların olması ile beraber daha duyarlı bir toplu taşıma bekliyoruz. Bununla beraber disiplinli bir süreç bizi bekliyor. Kadınların elinin bu alana değmesi, kötü algıların ortadan kalkmasını sağlayacak. Aynı zamanda kadınların bu alanda çok iyi çalıştığını göstermiş olacak. 'Erkek işi' algısı da yıkılmış olacak.'

'Ulaşımda eşitliği sağlarsak büyük başarı olacak'

Büyükşehir Belediyesi olarak kadın şoför alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Cengiz, 'Tabii bunu eşitleyebilirsek uzun vadede büyük başarı olacak. Biz özellikle kadınların bu alanda çalışmasını çok istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek' dedi.

'Bizi görenler alkışlarla destek oldu, gurur verdi'

Özel Halk Otobüsünde göreve başlayacak şoförlerden Sevgi Karakaya, Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu olduğunu belirterek, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istediği puanı alamadığını ve projeyi gördükten sonra çok beğenerek başvurduğunu kaydetti. 'Kadının isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur diye düşündüm. Ben de bir kadın olarak istedim ki bu projede yer alayım' diyen Karakaya, eğitimlerden geçtiklerini ve çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Kadınlara istihdam alanı açan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Karakaya, 'Birçok şehirde ulaşım alanında kadın şoförler var. Diyarbakır halkı da bu konuda kadınlara destek veriyor. Birçok kadın arkadaşımız, öğrenciler bizi görünce alkış tuttular, tebrik ettiler. Bunu görmek bana ayrı bir gurur verdi. Bu işte daha çok istekli oldum ve bu işi yapabileceğimi düşünerek adım attım. Diyarbakır halkı olarak çok güzel yarınlar diliyorum. Başarabileceğimizi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Şimdi eğitim görüyoruz'

Berfin Tuğal ise geçen yıl üniversiteyi bitirdiğini ve büyük bir heyecanla projeye başvurduğunu söyledi. Kabul edildikten sonra eğitime başladıklarını aktaran Tuğal, 'Şimdi eğitim görüyoruz, sürücülerle birlikte gidiyoruz, yol ve güzergâhları tanıyoruz. Ayrıca araçları tanıyoruz; araç nasıl kullanılır, insanları nasıl bindirirsin, nasıl indirirsin, bunları öğreniyoruz' diye konuştu.

Erkeklere çağrı: Trafikte bize engel olmayın

1 Kasım'da işe başlayacaklarını aktaran Tuğal, 'Bölgemizde kadınlar pek aktif sürücü olmadığı için sorun olarak görülüyor. Özel Halk Otobüslerinde de kartlı sistem olsun ki, fazla sorun yaşamayalım. Erkeklere çağrımız; Trafikte bize engel olmayın, korna çalmayın. Zihniyetinizi değiştirin' diye konuştu.

Eşitlik hedefi kent geneline yayılıyor

Ulaşımda konforu artırmak ve kent içi erişimi kolaylaştırmak amacıyla haziran ayında filosuna 49 yeni otobüs ekleyen Büyükşehir Belediyesi, kadınların kamusal alanda görünürlüğünü artırmak için 12 kadın şoförü istihdam ederek bu alanda önemli bir adım attı. Belediyenin bu girişimiyle, ulaşımda eşitlik hedefinin kent genelinde yaygınlaştırılarak tüm yaşam alanlarında hayata geçirilmesi hedefleniyor.