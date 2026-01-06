Mersin Büyükşehir Belediyesi; akran ilişkilerini güçlendirmek, empati becerilerini geliştirmek ve zorbalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik 'Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi' düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen atölye, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

MERSİN (İGFA) - 'Zorbalığın Panzehri: Empati' başlığıyla gerçekleştirilen atölyede, çocukların akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine yönelik çalışmalar yapıldı.

Etkinlikte empati kurmanın önemi, zorbalık karşısında doğru davranış biçimleri ve dayanışmanın gücü ele alındı. Katılımın ücretsiz olduğu atölyede, çocukların zorbalığa karşı bilinçlenmesi hedeflendi.

ÖZKAN: 'BÜYÜKŞEHİR OLARAK, AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK PROJELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan Psikolog Özlem Özkan, atölyenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Akran zorbalığının ne olduğu, türleri ve çocukların zorbalıkla karşılaştığında nasıl davranması gerektiği konularını ele aldıklarını belirten Özkan, 'Son zamanlarda sosyal medyada ve haberlerde sıklıkla gördüğümüz akran zorbalığı konusu oldukça gündemde. Bu atölyede, akran zorbalığına uğrandığında kiminle iletişime geçilmesi gerektiğini ve bu süreçte öğrencilerin nasıl davranması gerektiğini aktarmaya çalıştık' dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yeni çalışmalar planladıklarını da ifade eden Özkan, 'Akran zorbalığına yönelik projelerimiz taslak aşamasında. Bu çalışmaların daha geniş kitlelere, özellikle de dezavantajlı gruplara yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri de planlıyoruz' diye konuştu.