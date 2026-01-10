Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih işlemleri için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya başladı. Danışmanlık hizmeti, 19 Ocak'a kadar hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek.

Danışmanlık hizmetine ilişkin bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Emin Baran, 2026 yılında yapılacak EKPSS sınavı kapsamında verdikleri kursların devam ettiğini belirterek, engelli yurttaşların 2026 EKPSS'ye hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

'Adaylar tercih birimimizden destek alabilecekler'

Kursların 150 öğrenci ile 4 grup şeklinde sürdüğünü aktaran Baran, 2026 EKPSS tercih hizmetine ilişkin şunları söyledi: 'Yakın zamanda duyurusu yapılan 2026 yılı EKPSS tercih dönemi başladı. Biz de bu kapsamda, geçen yıl başlattığımız gibi bu sene de EKPSS tercih birimimizi aktif ettik. Adaylar, tercih birimimizden danışmanlık, rehberlik ve tercih yapma noktasında destek alabilecekler.'