Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar Caddesi ile Sezai Karakoç Bulvarı’nda sıcak asfalt serimine başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla alt temel, dolgu, stabilize ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 350 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Alipınar Caddesi ile 900 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Sezai Karakoç Bulvarı’nda sıcak asfalt serim çalışmalarını yürütüyor.

Mahallede yaşayan yurttaşlar ve esnaflar, uzun süredir asfalt yapılmayan bölgede başlatılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı.