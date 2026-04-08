ANKARA (İGFA) - ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bombardıman ve saldırıyı 2 hafta süreli olarak durdurmayı kabul ettiğini duyurması ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki çatışmalara ilişkin ilan edilen geçici ateşkese dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, ateşkes kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, bunun sahada tam anlamıyla uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada, tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalması gerektiği ifade edilerek, geçici ateşkesin kalıcı barışa zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. Kalıcı çözümün ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güven temelinde mümkün olabileceği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, İslamabad'da yapılması planlanan müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Sürece katkılarından dolayı Pakistan'a teşekkür edilen açıklamada, barışa yönelik tüm girişimlerin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yapmış, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtmişti.