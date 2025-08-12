Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 Dış Ticaret Endeksleri’ni yayımladı. İhracat birim değer endeksi yıllık yüzde 2,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,9 artış gösterirken, dış ticaret haddi 0,8 puan artarak 89,8’e ulaştı. İhracat miktar endeksi yüzde 5, ithalat miktar endeksi yüzde 13,1 yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 119,0 seviyesine çıktı.

Sektörel bazda artışlarda; gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 ve yakıtlarda ise yüzde 10 azalma kaydedildi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İhracat miktar endeksi, Haziran 2025’te yıllık yüzde 5 artışla 137,0’a ulaştı.

İhracat miktarında sektörel detaylara bakıldığında; gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azalma, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 artış, yakıtlarda yüzde 17,5 artış ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 artış kaydedildi.

İTHALAT BİRİM DEĞERİ YÜZDE 1,9, MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 13,1 YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi, Haziran 2025’te yıllık yüzde 1,9 artarak 132,6’ya ulaştı.

Sektörel dağılımda; gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,9 artış, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 artış yaşanırken, yakıtlarda yüzde 12,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 azalma kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, Mayıs 2025’te 161,6 iken Haziran’da yüzde 6,9 azalarak 150,4’e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise yıllık yüzde 1,1 düşüşle 151,0 oldu.

İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1,7 artarak 131,0’a, takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise yıllık yüzde 7,9 artışla 131,2’ye yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran 2024’te 89,0 iken, Haziran 2025’te 0,8 puan artarak 89,8’e ulaştı.