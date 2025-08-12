Türkiye’de ilk kez nöroçeşitli bireylere yönelik istihdam ve iş koçluğu hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi, özgeçmiş ve iş hayatına hazırlanma, mail atma, iş arkadaşları ve yöneticilerle selamlaşma gibi geniş kapsamlı bir eğitimi kapsayan İş için Nitelikli Kazanım Programı’nın (İŞ İN) 2. grup derslerine devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi, kentte yaşayan nöroçeşitli bireyler için istihdam olanağı sağlanması ve iş koçluğu hizmeti verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle otizmli ve zihinsel engelli gençler ve aileleri için önemli bir hizmet yürüten Destekli İstihdam Ofisi, gençleri istihdam etmenin yanı sıra onları iş hayatına hazırlamak için de farklı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Dr. Gülser Vardarcı Kacar tarafından geliştirilen İŞ İN eğitimleri, Destekli İstihdam Ofisi’nde 2. grup dersleri ile devam ediyor. Gençlerin sosyal, iletişim ve işe uyum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programda iş koçları eşliğinde özgeçmiş hazırlama, iş arama süreci, iş hayatında nasıl davranılması gerektiği, mail atma, iş yeri kuralları gibi kapsamlı bir eğitim veriliyor. İki aylık eğitimi tamamlayacak gençler, sertifikalarını aldıktan sonra iş hayatına atılmaya hazır hale gelecek. İŞ İN’e kayıt ve bilgi için 0232 293 98 34-35 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden ulaşım sağlanabiliyor.

“Bu eğitimlerin kıymeti çok büyük”

Destekli İstihdam Ofisi ve İŞ İN’e ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu Büşra Alpayım, “İŞ İN, Dr. Gülser Vardarcı Kacar tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan ve Destekli İstihdam Ofisi’nde gelişimsel yetersizliği olan bireylerin iş arama süreçlerinde bilgi alabildikleri, bilgi ve becerilerini geliştirebildikleri bir eğitimi içeriyor. Proje kapsamında ilk grup derslerimiz nisan ayında tamamlandı. 10 kişiden oluşan 2. grup derslerimiz de temmuz ayında başladı. Türkiye’de ilk kez açılan ve ücretsiz iş koçluğu hizmeti veren Destekli İstihdam Ofisi, hem özel sektörde hem de belediye içindeki istihdam sürecinde aktif olarak rol alıyor ve bütün iş aşamalarında gençlerin yanında olarak istihdam edilmelerini ve hayata katılımlarını destekliyor. İŞ-İN eğitimlerinin Türkiye’deki ilke uygulaması da Destekli İstihdam Ofisi’nde yapıldı. İş öncesi becerilerin gelişimi ve iş arama süreci de dahil olmak üzere bu eğitimlerin kıymeti çok büyük. Çünkü burada sadece iş arama konusunu değil, selamlaşmayı, müdürlerle iletişim kurmayı, iş arkadaşlığı gibi konuları da eğitime dahil ediyoruz” dedi.

Dr. Gülser Vardarcı Kacar, doktora çalışmasında geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini tamamlayarak İzmir’de yaşayan nöro-çeşitli bireyler ile zihinsel engellilerin istihdam süreçlerini desteklemeyi amaçlayan bir geçiş eğitimi programı geliştirdi. Bu program, doktora çalışmasının ardından Türkiye’ye uyarlanarak ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi bünyesindeki nöroçeşitli gençlere uygulandı. Programın sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemek amacıyla, Destekli İstihdam Ofisi bünyesinde görev yapan iş koçlarına eğitmenlik sertifikası verilerek programın yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu doğrultuda İŞ İN, hem istihdam öncesi becerilerde destek verirken hem de istihdamın tüm süreçlerinde kapsayıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.