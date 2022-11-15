Dünyanın Ekonomi gündemi G20 Liderler Zirvesi Endonezya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, “Gıda ve Enerji Güvenliği” oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin resmî öğle yemeğine katıldı.

Apurva Kempinski’deki basına kapalı yemek öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de bulunduğu bazı liderlerle sohbet etti.

GIDA VE ENERJİ GÜVENLİĞİ OTURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada geçen sene tüm meydan okumalara rağmen küresel ekonominin yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne var ki, artan talep, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde sıkıntılarının dünyayı yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ise gıda ve enerji kulvarında tıkanmaya, bunun da emtia fiyatlarında ilave artışlara yol açtığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “2015 yılındaki G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini önceliklerimizden biri olarak gündemimize almıştık. Antalya’da sizleri misafir ettiğimizde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri başlıklı eylem planımıza imza atmıştık. Aradan geçen süre zarfında yedi sene önce gündeme getirdiğimiz hususların isabeti görüldü. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürüyen Sıfır Atık Projesi kapsamında bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunduğumuz ‘2030 Gündeminin Geliştirilmesi için Sıfır Atık Yaklaşımlarının Teşvik Edilmesi’ başlıklı Karar Taslağına kıymetli desteklerinizi bekliyorum.”

Dünyadaki gıda krizine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcutta, dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Keza, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız” ifadesini kullandı.

“10 MİLYON TONUN ÜZERİNDE TAHILIN SEVKİYATI SAĞLANDI”

Afrika’nın kuraklığın da etkisiyle kıtlık riski içinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Dünya beşten büyüktür’ şiarıyla, Afrika’nın sesinin küresel ve bölgesel meselelerde yankı bulmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak küresel gıda güvenliğinin temini için yoğun çaba sarf ettik. Tarafların yapıcı yaklaşımları sayesinde Birleşmiş Milletlerle birlikte Karadeniz’de tesis ettiğimiz koridordan şimdiye kadar 10 milyon tonun üzerinde tahılın sevkiyatı sağlandı. İstanbul Mutabakatı, savaşa rağmen tarafların uzlaşıya varabildiklerini de gösterdi. Tabii mekanizmanın işlemeye devam etmesi için sizlerin de desteğiyle, sıkıntıya yol açan engellerin esnetilmesi noktasında adım atılması lazım. Ayrıca ihraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz.”

Bu süreçte küresel enerji güvenliğinin tesisi ile tüketicilerin ucuz ve sürdürülebilir şekilde enerjiye erişimlerinin de öncelikli hâl aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gerçekçi, ayakları yere basan ve akılcı bir şekilde temiz enerji dönüşümünü idare etmemiz hayatidir. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz. Hatırlanacağı üzere G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısı, 2015 yılında ülkemizin dönem başkanlığı sırasında düzenlenmişti. Türkiye, kendisinin ve bölgesinin enerji arz güvenliğine destek verecek hamleleri uzun süredir kesintisiz şekilde hayata geçirmektedir.”

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP), Güney Koridorunun işlerliği bakımından hayati öneme haiz olduğunu bir kere daha gösterdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ekonominin büyük sarsıntılar geçirdiği böyle bir dönemde dünya G20’nin yol göstericiliğine ve birlikteliğine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu düşüncelerle toplantımızın ve alacağımız kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyor, ev sahibimiz Endonezya’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SAĞLIK OTURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen “Sağlık” başlıklı oturumda da konuştu.

Koronavirüs salgınının, küresel sağlık sisteminin kurumsal, mali ve hukuksal yetersizliklerini gözler önüne serdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle Endonezya’nın, “küresel sağlık mimarisi”ni dönem başkanlığı önceliklerinden biri olarak belirlemesini isabetli bulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, küresel sağlık meselesini, MIKTA Dönem Başkanlığında gündeme aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesinin yolunun, Dünya Sağlık Teşkilatının merkezi rolünün tahkim edilmesinden geçtiğini söyledi.

Bu amaçla yürütülen reform sürecine destek verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelecekte yaşayabileceğimiz salgınlar karşısında bütüncül bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Geçen sene temelleri atılan “G20 Finans ve Sağlık Görev Gücü”nün bu noktada önemli rol oynayacağına inandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Küresel salgınlarla mücadelede finansman ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımızda ilerleme kaydetmemiz gerektiği açıktır. Salgın sürecinden çıkarılacak önemli bir diğer sonuç da test, tedavi ve aşı gibi karşı önlemler konusunda dünyanın yetersiz olduğudur. Düşük gelirli ülkelerde, nüfusun sadece yüzde 11’i, sağlık çalışanlarının ise yalnızca yüzde 37’si aşılanabilmiş durumdadır. Bu adaletsiz tabloyu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Türkiye, salgın sürecinde insanı merkeze alan bir yaklaşımla küresel çabalara aktif katkı sundu. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına da özel önem atfettik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 5 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. Geçen sene gündeme getirdiğim göç çalışma grubu kurulması teklimizin önemi daha iyi anlaşıldı.”

“TÜRKİYE, BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ SUNDU”

Salgınla mücadele kapsamında 161 ülke ile 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladıklarını, 19 ülkeye 6,3 milyon dozdan fazla aşı hibe ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKOVAC aşısıyla Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Türkiye’nin, güçlü ve modern sağlık altyapısı sayesinde vatandaşlarıyla birlikte şifasını Türkiye’de arayanlara da birinci sınıf sağlık hizmeti sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: “Bu süreçte küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi için sağlam ve kalıcı yapılara ihtiyaç olduğu da görüldü. Üretim kapasitelerinin artırılması için ivedi adımların atılması zaruridir. Bu açığı kapatmak için hâlihazırda kapasite sahibi ülkelerin imkânlarından daha fazla istifade edilmelidir. G20 Endonezya Dönem Başkanlığı’nca başlatılan ve Türkiye’yle birlikte diğer 6 üye tarafından desteklenen araştırma-geliştirme iş birliği süreci şüphesiz faydalı olacaktır. Ezcümle, insanlığın sağlık politikaları açısından da siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı vardır. G20 bu bakımdan anahtar role sahiptir.”