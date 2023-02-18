Çin, 2022 yılında 26 adet ulusal dijital arşiv oluşturdu
Çin Ulusal Arşiv Dairesi, Beijing’de düzenlediği ve tüm ülkedeki arşiv ve arşiv bürosu sorumlularının katıldığı toplantıda, Çin’in 2022 yılında 26 adet yeni dijital ulusal arşiv oluşturduğu belirtildi.
Çin Ulusal Arşiv Dairesi, ülkenin ulusal çapta dijital arşiv oluşturma sürecine ivme kazandıracağını açıkladı. Dairenin Beijing’de düzenlediği ve tüm ülkedeki arşiv ve arşiv bürosu sorumlularının katıldığı toplantıda, Çin’in 2022 yılında 26 adet yeni dijital ulusal arşiv oluşturduğu belirtildi.
Çin Ulusal Arşiv Dairesi’nin açıklamasına göre, arşivlerin, avangard bilişim teknolojilerine odaklanmaları; dijital bir Çin’in, akıllı kentlerin ve akıllı kamu hizmetlerinin gelişmesine elverişli bir yeni çalışma modeli benimsemeleri gerekiyor.
Bu bağlamda, bazı bölgelerin arşivlerini dijitalleştirme konusunda karşılaşabilecekleri finansal ve teknolojik güçlükler dikkate alınarak personel ve teknoloji türünden mevcut kaynakların eşgüdüm içinde kullanılmasına yönelik çabalar çoğaltılacak. Arşiv Dairesi, bu çalışmaların hem gelişmiş bölgelere hem de az gelişmiş bölgelere benzer hizmeti sağlamak için zorunlu olduğunu düşünüyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016