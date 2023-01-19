100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı
Dünya ülkeleri IQ testi ile sıralandı. Yapılan araştırmada 2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin ilk sırasında 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise IQ 89 puanı ile 48. sırasında yer buldu.
Dünya ülkeleri IQ testi ile sıralandı. Yapılan araştırmada 2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin ilk sırasında 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise IQ 89 puanı ile 48. sırasında yer buldu.
4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralaması yayınlandı. Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu. 89 IQ ise zeka geriliğinin ve/veya donuk zekanın sınırı olarak biliniyor.
BAZI ÜLKELERDE ARTIŞ
100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı. Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.
Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon-Kong ve Tayvan oldu. Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.
En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle:
- Singapur 108
- Hong Kong 108
- Tayvan 106
- Güney Kore 106
- Japonya 105
- Çin 104
- İsviçre 102
- Hollanda 102
- Kuzey Kore 102
- Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao 101
- İzlanda 10112 Finlandiya 101
- Kanada 101
- Belçika 100
- Almanya 100
- Birleşik Krallık 100
- Avusturya 100
- Yeni Zelanda 100
- Norveç 99
- İsveç 99
- Lüksemburg 99
- Danimarka 99
- Çekya 99
- Estonya 99
- Avustralya 99
- Fransa 98
- Amerika Birleşik Devletleri 98
- Macaristan 98
- Moğolistan 98
- Malta 97
- İtalya 97
- İspanya 97
- Polonya 97
- Rusya 96
- Hırvatistan 95
- Ukrayna 95
- Portekiz 95
- İrlanda 94
- Vietnam 94
- İsrail 94
- Malezya 93
- Gürcistan 92
- Kazakistan 92
- Yunanistan 92
- Bulgaristan 91
- Arjantin 90
- Romanya 90
- Türkiye 89
- Tayland 89
- Sırbistan 89
- Şili 89
- Kamboçya 88
- Bermuda 88
- Brunei 88
- Mauritius 87
- Kosta Rika 86
- Filipinler 86
- Meksika 86
- Irak 86
- Venezuela 85
- Bolivya 85
- Kuveyt 85
- İran 84
- Karadağ 84
- Arnavutluk 84
- Endonezya 84
- Mısır 83
- Ekvador 83
- Burma 83
- Brezilya 83
- Birleşik Arap Emirlikleri 83
- Bahreyn 83
- Fiji 83
- Pakistan 82
- Cezayir 82
- Kolombiya 82
- Fas 82
- Umman 82
- Hindistan 81
- Suudi Arabistan 81
- Afganistan 80
- Sri Lanka 79
- Katar 78
- Bangladeş 77
- Nepal 77
- Zambiya 72
- Zimbabve 72
- Kenya 71
- Fildişi Sahili 71
- Güney Afrika 70
- Sudan 70
- Nijerya 70
- Gana 69
- Çad 65
- Kamerun 65
- Kongo 63
- Eritre 63
- Ginne Bissau 62
- Etiyopya 61
- Senegal 60
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016