100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

Dünya ülkeleri IQ testi ile sıralandı. Yapılan araştırmada 2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin ilk sırasında 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise IQ 89 puanı ile 48. sırasında yer buldu.

4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralaması yayınlandı. Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu. 89 IQ ise zeka geriliğinin ve/veya donuk zekanın sınırı olarak biliniyor.

BAZI ÜLKELERDE ARTIŞ

100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı. Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.

Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon-Kong ve Tayvan oldu. Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.

En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle: