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100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

Dünya ülkeleri IQ testi ile sıralandı. Yapılan araştırmada 2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin ilk sırasında 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise IQ 89 puanı ile 48. sırasında yer buldu.

DIŞ HABERLER 19.01.2023, 09:32 Murat Aydın
100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

Dünya ülkeleri IQ testi ile sıralandı. Yapılan araştırmada 2022 yılında ülkelerin nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerine göre belirlenen ortalama IQ'lar açıklandı. 100 ülkenin sıralandığı listenin ilk sırasında 108 puanla Singapur yer alırken son sırada 60 puanla Senegal bulunuyor. Türkiye ise IQ 89 puanı ile 48. sırasında yer buldu.

4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralaması yayınlandı. Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu. 89 IQ ise zeka geriliğinin ve/veya donuk zekanın sınırı olarak biliniyor.

BAZI ÜLKELERDE ARTIŞ 

100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı. Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.

Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon-Kong ve Tayvan oldu. Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.

En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle:

  1. Singapur 108
  2.  Hong Kong 108
  3. Tayvan 106
  4. Güney Kore 106
  5. Japonya 105
  6.  Çin 104
  7.  İsviçre 102
  8. Hollanda 102
  9.  Kuzey Kore 102
  10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao 101
  11. İzlanda 10112 Finlandiya 101
  12. Kanada 101
  13. Belçika 100
  14.  Almanya 100
  15.  Birleşik Krallık 100
  16.  Avusturya 100
  17.  Yeni Zelanda 100
  18.  Norveç 99
  19.  İsveç 99
  20.  Lüksemburg 99
  21.  Danimarka 99
  22.  Çekya 99
  23. Estonya 99
  24.  Avustralya 99
  25.  Fransa 98
  26.  Amerika Birleşik Devletleri 98
  27.  Macaristan 98
  28. Moğolistan 98
  29. Malta 97
  30. İtalya 97
  31. İspanya 97
  32.  Polonya 97
  33.  Rusya 96
  34.  Hırvatistan 95
  35.  Ukrayna 95
  36.  Portekiz 95
  37.  İrlanda 94
  38.  Vietnam 94
  39.  İsrail 94
  40.  Malezya 93
  41.  Gürcistan 92
  42. Kazakistan 92
  43.  Yunanistan 92
  44.  Bulgaristan 91
  45.  Arjantin 90
  46.  Romanya 90
  47. Türkiye 89
  48. Tayland 89
  49.  Sırbistan 89
  50.  Şili 89
  51. Kamboçya 88 
  52. Bermuda 88
  53.  Brunei 88
  54.  Mauritius 87
  55.  Kosta Rika 86
  56.  Filipinler 86
  57. Meksika 86
  58.  Irak 86
  59. Venezuela 85
  60.  Bolivya 85
  61.  Kuveyt 85
  62.  İran 84
  63. Karadağ 84
  64.  Arnavutluk 84
  65.  Endonezya 84
  66.  Mısır 83
  67. Ekvador 83
  68. Burma 83
  69. Brezilya 83
  70. Birleşik Arap Emirlikleri 83
  71. Bahreyn 83
  72. Fiji 83
  73.  Pakistan 82
  74. Cezayir 82
  75. Kolombiya 82
  76.  Fas 82
  77.  Umman 82
  78.  Hindistan 81
  79.  Suudi Arabistan 81
  80.  Afganistan 80
  81.  Sri Lanka 79
  82.  Katar 78
  83.  Bangladeş 77
  84.  Nepal 77
  85.  Zambiya 72
  86.  Zimbabve 72
  87. Kenya 71
  88.  Fildişi Sahili 71
  89.  Güney Afrika 70
  90.  Sudan 70
  91.  Nijerya 70
  92.  Gana 69
  93.  Çad 65
  94.  Kamerun 65
  95.  Kongo 63
  96.  Eritre 63
  97.  Ginne Bissau 62
  98.  Etiyopya 61
  99.  Senegal 60

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