1988’den beri hizmet veren Dışişleri Bakanlığı'nın genişleyen vizyonu ve artan ihtiyaçlarına yetersiz kalması üzerine yeni yerleşkenin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla törenle atıldı. Dışişleri Bakanlığı için Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde inşa edilecek yeni yerleşke, Ankara'nın simgelerinden biri olacak.ANKARA (İGFA) - Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın yeni yerleşkesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte devlet erkanının katılımıyla törenle atıldı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde inşa edilecek yerleşke, 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve protokol bloku, ofis yapıları ile konferans merkezinden oluşacak. Günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasitedeki yerleşkede, 1.600 araçlık kapalı otopark, 750 kişilik konferans salonu, 2 bin 600 kişilik yemekhane, 1 adet 80 kişilik ve 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonu bulunacak. Ayrıca, 360 bin metrekarelik yeşil alan ve 146 bin metrekarelik sert zemin düzenlemesiyle ekolojik, estetik ve kullanıcı dostu bir yapı olarak tasarlandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1968278648856674342

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel duruşunu yansıtan, güçlü, modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin Ankara’nın simgelerinden biri olacağını söyledi. 1988’den beri hizmet veren mevcut binanın, Bakanlığın genişleyen vizyonu ve artan ihtiyaçlarına yetersiz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projenin bu eksikliği gidereceğini vurguladı.

Erdoğan, “Modern, konforlu ve organizasyonel verimliliği yüksek bu yerleşke, Türk bürokrasisinin göz bebeği Dışişleri Bakanlığımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehrimize değer katacak” diyerek, projenin Türkiye’nin küresel vizyonuna uygun bir simge olacağını ifade etti.

FİDAN: "DİPLOMASİ TARİHİNE YENİ SAYFA AÇACAK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı konuşmada ,5 asırlık serencamı boyunca devletin en köklü kurumlarından biri olan Dışişleri'nin ilk kez kendisi için inşa edilen müstakil binasıyla tek çatı altında toplanacağını ifade ederek, çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir merkeze kavuşacağını söyledi.

"Yeni yerleşkemiz, tarihimizden gelen birikimi geleceğe taşıyan güçlü bir sembol olacak ve Bakanlığımızın kurumsal gücünü daha da artıracaktır" diyen Fidan, diplomasi tarihine yeni bir sayfa açacak eserin, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında yeni yerleşkenin temeline ilk harç katılımcı protokol tarafından butona basılarak gerçekleştirildi.