Dilovası Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve daha temiz bir kent yaratmak amacıyla İlçede moloz ve inşaat atıkları belediye ekipleri tarafından toplanmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak ve moloz atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla başlatılan bu uygulama, büyük bir memnuniyetle karşılandı. İnşaat atıklarını belediyeye ait özel ekipler belirlenen noktalardan alarak, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine taşıyacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çevre kirliliğini önlemek adına molozları ücretsiz topluyoruz. İlçemizdeki inşaat atıklarının kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmasının önüne geçmek istiyoruz. Bu atıklar hem çevreye zarar veriyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle, ekiplerimiz vatandaşlarımızın bildirdiği noktalardan molozları toplayacak ve geri dönüşüm ile bertaraf tesislerine taşıyacak.

Ömeroğlu, bu hizmetin önemini vurgulayarak, "Amacımız daha temiz ve yaşanabilir bir Dilovası. Bu çalışmayla birlikte sadece çevremizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda geri dönüşüm sayesinde kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkıda bulunacağız. Vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanarak bize destek olmalarını bekliyoruz. Hep birlikte daha güzel bir çevre, temiz bir Dilovası için çalışmalıyız," dedi.

Dilovası Belediyesi, çevre temizliği konusunda vatandaşların desteğini beklerken, bu hizmetin çevre bilincini artırmasını ve daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olmasını umuyor.