Dilovası Belediyesi, çocuklara yönelik ücretsiz çocuk tiyatrosu etkinliği düzenleyerek miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, salon tamamen dolarken çocuklar büyük bir heyecanla oyunu izlediler. Aileler de etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirerek bu tür faaliyetlerin devam etmesini istedi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da etkinliğe katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Başkan Ömeroğlu, çocuklarla birlikte oyunu izleyip onların mutluluğunu paylaşırken, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha fazla etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ömeroğlu, sanatsal ve kültürel etkinliklerin çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

TİYATRO GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Eğitici ve eğlendirici içeriğiyle dikkat çeken tiyatro gösterisi, çocuklardan tam not aldı. Aileler de çocukların bu tür etkinliklere katılmalarını desteklediklerini ve belediyenin bu tür projelerine devam etmesini dilediklerini ifade etti.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Belediye yetkilileri, tiyatro etkinliklerinin ilerleyen dönemlerde de süreceğini belirtti. Dilovası Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerle bölge halkına katkı sunmaya devam ediyor.