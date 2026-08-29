Bursa Büyükşehir Belediyesi, 13 ülkeden 70 yabancı öğrenci ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençleri 'Uluslararası Gençlik ve Teknoloji Buluşması'nda bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla uluslararası öğrencileri Türkiye'nin gelişen teknoloji sektörü, kariyer fırsatları ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturdu. NNF iş birliğiyle düzenlenen program, Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi (AKKM) Muradiye Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, sektör uzmanları Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimi, kariyer imkanları ve girişimcilik ekosistemine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. İnteraktif soru-cevap oturumlarıyla gençlerin merak ettiği konular ele alındı. Yurt dışından gelen öğrenciler, sektör profesyonelleri ve girişimcilerle doğrudan iletişim kurarak kariyer planlarına yönelik yeni bilgiler edinme ve farklı fırsatları değerlendirme imkânı buldu.

Programa konuşmacı olarak katılan Kerem Kaya, Atahan Yıldırım, Mustafa Oğuz Duman, Ahmed Zeyad ve Sezer Mezgil, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak teknoloji sektörü, kariyer fırsatları ve girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.