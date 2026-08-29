Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF) kapsamında düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda başvurular başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Yemek, üretim ve kültür arasındaki ilişkiyi sinemanın yaratıcı diliyle ele alan Uluslararası Gastronomi Film Festivali Kısa Film Yarışması, gastronomiyi farklı anlatılar üzerinden keşfetmeye davet ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından kısa filmlerin buluşacağı yarışma; mutfak kültüründen üretim süreçlerine, insan hikayelerinden sürdürülebilirliğe uzanan konuları sinemanın özgün anlatım olanaklarıyla ele alan yapımlara alan açıyor.

Farklı coğrafyalardan sinemacıların katılımına açık olan yarışma için başvurular başladı. Gastronominin farklı yönlerini özgün sinema anlatılarıyla ele alan yapımların değerlendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi 21 Mart 2027.

İki Ana Kategori, Altı Farklı Ödül

Uluslararası Gastronomi Film Festivali Kısa Film Yarışması bu yıl Tematik Ana Yarışma ve Yapay Zekâ Destekli Gastronomi Filmleri olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilecek. Süresi 20 dakikayı aşmayan kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmlere açık olan Tematik Ana Yarışma'da finalistler; gastronomiye sundukları bakış açısı, sinemasal anlatım biçimleri ve özgünlükleri doğrultusunda Yerel Mutfak ve Kültürel Miras Ödülü, Sürdürülebilir Gastronomi Ödülü, Üreticiler ve Gastronomi Ödülü, En İyi Genç Yönetmen Ödülü ve En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü olmak üzere beş farklı kategoride değerlendirilecek. Bir film aynı yıl içerisinde birden fazla ödüle layık görülebilecek.

Yapay zekayı yaratıcı anlatının temel unsurlarından biri olarak kullanan yapımların yer alacağı Yapay Zeka Destekli Gastronomi Filmleri kategorisinde ise tamamen yapay zeka ile üretilen filmlerin yanı sıra yapay zeka ile canlı çekimleri bir araya getiren hibrit yapımlar da yarışabilecek. Bu kategorinin finalistleri, alanında uzman ayrı bir jüri tarafından En İyi Yapay Zeka Destekli Gastronomi Filmi Ödülü için değerlendirilecek.

Gastronominin Görünmeyen Hikayeleri Sinemayla Buluşacak

Gastronominin yalnızca sofradan ibaret olmadığını ortaya koyan yarışma; yerel mutfakların, üretim geleneklerinin ve bu kültürü yaşatan insanların hikayelerine odaklanan filmlere alan açıyor. Çiftçilerden balıkçılara, şeflerden zanaatkarlara ve yerel üreticilere uzanan bu anlatıların yanı sıra iklim, toprak, su, biyoçeşitlilik ve geleceğin gıda sistemleri gibi konuları ele alan yapımlar da sürdürülebilir gastronomi perspektifiyle değerlendirilecek. Filmler, gastronomiyi konu edinmelerinin ötesinde, bu alana getirdikleri bakış ve hikayelerini sinemanın anlatım olanaklarıyla nasıl kurdukları üzerinden değerlendirilecek.

Ulusal ve uluslararası sinemacıların katılımına açık olan yarışmada, 20 dakikayı aşmayan kurmaca, belgesel ve animasyon kısa filmler yer alabilecek. Daha önce gösterilmiş, ödül kazanmış ya da dijital platformlarda yayımlanmış filmler de yarışmaya başvurabilecek.