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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde 'Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. Yıl Dönümü 29.08.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 29 Ağustos 2026 tarihinde 'Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. Yıl Dönümü' konulu 45 TL (50 x 90 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ, Mohaç Meydan Muharebesi'nin 500. yıl dönümü anısına 29 Ağustos 2026'da özel anma pulu ve ilkgün zarfını PTT şubeleri ile www.filateli.gov.tr üzerinden satışa sundu.

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