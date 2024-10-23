MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesinde mevcut içme suyu hattının arızalara neden olan bölümünü yeniledi. Yapılan çalışma ile hanelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu ulaşması sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesinde bulunan mevcut hattın ekonomik ömrünü tamamlayan bölümünü yeniledi. Kısa sürede tamamlanan çalışmayla hanelere kesintisiz ve daha verimli içme suyu sağlandı.

Kaynak: igf