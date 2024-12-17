Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planladıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçları"nı paylaştı.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde bir otelde düzenlenen "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nda Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eylem planı kapsamında, çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uygunsuz içerik gibi tehditlerden korunmasına yönelik çözümler geliştirmenin, üzerinde durdukları önemli bir husus olduğunu vurgulayan Göktaş, aile odaklı dijitalleşme stratejileri, rehberlik programları ve farkındalık kampanyaları geliştirmenin eylem planı kapsamında yer alan hedeflerden biri olduğunu dile getirdi.

"Aileyi destekleyecek, çocuklarımızı koruyacak politikalar geliştirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor" diyen Göktaş, yürütecekleri çalışmalarla, çocuk dostu ve eğitici içeriklerin olduğu güvenli dijital platformları yaygınlaştırmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerinin altını çizdi. Bakan Göktaş, aile bireyleri arasında dijital araçların doğru ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, çocukların ve gençlerin dijital dünyada güvenle yer alabilmesi için ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik rehberlik mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik politikalara daha fazla ağırlık vereceklerine işaret eden Göktaş, "Böylece, dijitalleşmenin sunduğu imkanları verimli bir şekilde kullanarak çocuklarımız başta olmak üzere tüm bireyleriyle aileyi güçlendirmek ve aile değerlerimizi korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR, DİJİTAL MECRALARDA 3 İLA 5 SAAT ZAMAN GEÇİRDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Bakan Göktaş programda, 3 Ekim'de gerçekleştirilen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nın sonuç raporunu kamuoyu ile paylaştı. Yetişkinler masası, çocuklar masası ve uzmanlar masası olarak 3 ana grup ekseninde gerçekleştirdikleri çalıştayda çok çarpıcı veriler elde ettiklerini belirten Göktaş, Türkiye'de ilk defa hem 12-16 yaş arası çocukların hem de ebeveynlerinin yer aldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Raporda, çocuklara dijital mecralarda ne kadar zaman geçirdiklerini sorduklarında, çoğunluğun 3 ila 5 saat zaman geçirdiğini söylediğini aktaran Göktaş, "Gelişme çağında olan bir çocuk için bu saat aralığının azımsanmayacak bir süre olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Rapora göre çocukların en çok kullandığı platformların "Instagram, YouTube ve TikTok" olduğunu dile getiren Göktaş, çocukların sosyal medyayı arkadaşlarıyla iletişim kurmak, eğitim amaçlı içeriklere ulaşmak ve eğlenceli videolar izlemek amacıyla kullandığını söylediğini aktardı.

"ÇOCUKLAR TELEFONLARINI ELİNE ALMADIKLARINDA KENDİLERİNİ BİR BOŞLUKTA HİSSETTİKLERİNİ SÖYLÜYOR"

Bakan Göktaş, çocuklara oyunlarda hangi karakterleri seçtiği sorulduğunda, "daha güçlü, daha karanlık ve bütün silahları kullanabilen karakterleri seçiyorum" cevabını aldıklarını belirterek, böylece şiddetli davranışı ortaya çıkaran karakterlerin ön plana çıkartılmış olduğuna işaret etti. Çocukların oyun oynarken yalnız kalmayı tercih ettiğini dile getiren Göktaş, dolayısıyla çocukların sosyalleşmelerinin sadece bilgisayarla sınırlı kaldığını ifade etti.

Çocukların uzun süre ekran başında kaldığı için görme ve duruş bozuklukları, obezite ve zihinsel bulanıklık gibi sağlık sorunları yaşadıklarını da ifade ettiğini aktaran Göktaş, "Biliyorsunuz, bu yıl Oxford sözlüğü 'Brain Rot'u yılın kelimesi olarak seçti. Türkçe karşılığı 'beyin çürümesi' olan bu kelime, aşırı ekran süresinin neden olduğu zihinsel bulanıklık, halsizlik, büyük seviyede dikkat dağınıklığı ve bilişsel gerilemeyi ifade ediyor." bilgisini verdi.⁠

"ÇOCUK FOTOĞRAFLARININ SOSYAL MEDYADA KULLANILMAMASI HUSUSUNDA EBEVEYNLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Bakan Göktaş, uzmanlar masasında ise akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Uzmanların "Hemen her şeye bağımlılık dememiz gerekmez" dediğini aktaran Göktaş, "Uzmanlar, 'dijital dünyaya maruz kalma, dopamin düzeyini arttırarak bağlılık düzeyini giderek artırmaktadır. Sosyal medyanın bu sorunlu kullanımının ise gün sonunda sosyal izolasyonu ve yalnızlaşmayı beraberinde getirdiğini' söylüyorlar." dedi.