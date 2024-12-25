Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2024 yılında, devlet korumasında yetişen 1329 gencimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesini gerçekleştirerek, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık." dediANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılacak atamayla, devlet korumasından yararlanan 718 gencin kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirterek, atamanın 2024'ün üçüncü dönem yerleştirmesi olduğunu söyledi.

Çocuklara sadece bir gelecek sunmadıklarını aynı zamanda onlara vizyon, umut ve sonsuz bir inanç kazandırdıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Devletimizin şefkat eli çocuklarımızın her zaman yanındadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören de devletimizin 'Hiçbir evladımız yalnız değildir' ilkesinin en güzel yansımasıdır." dedi. Bakanlık olarak çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine destek olduklarına işaret eden Göktaş, çocukların sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Göktaş, kurumlarda yetişen gençlerin kendi geleceklerini inşa etmelerine büyük bir mutlulukla destek olduklarını söyledi.

Güçlü bireyler olarak topluma katılmalarının yalnızca onların değil Türkiye'nin de geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu dile getiren Göktaş, "Fotoğrafçı ve belgesel film yönetmeni Yunus Topal, kuzey ve güney kutup dairesine ulaşan tek Türk olarak her zaman gurur kaynağımız oldu. Yine milli sporcumuz Cansel, bu yıl Varşova'da düzenlenen Halter Şampiyonasında bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve bizleri gururlandırdı. Benzer başarı hikayelerinin artması, çocuklarımızın hayallerini, yeteneklerini ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin genelindeki 1366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğa hizmet verdiklerini ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile bugün 10 bin 374 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına güvenle devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin 229 çocuğu farklı sanat dallarıyla, 6 bin çocuğu da sporla tanıştırdıkları bilgisini veren Göktaş, şu an 2 bin 134 çocuğun spor hayatını lisanslı sürdürdüğünü, 46 çocuğun da milli sporcu olduğunu belirtti.