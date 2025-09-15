Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı’nı 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni ile başlattı. Törende Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, TÜBİTAK ile imzalanan protokolle Ege Bölgesi’nde ortaokul ve lise projelerini koordine etme görevinin DEÜ’ye verildiğini duyurdu.İZMİR (İGFA) - DEÜ Tıp Fakültesi, yeni akademik yılı coşkulu bir törenle açtı.

Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrencilerin yüksek puanlarla fakülteye yerleştiğini belirterek, “Severek çalışırsanız başaramayacağınız şey yok. Araştırmacı hekim kimliği ve İngilizce dil becerisiyle fark yaratın” dedi. Yılmaz, 13 Eylül 2025’te TÜBİTAK ile yapılan anlaşmayla DEÜ’nün Ege Bölgesi’nde proje koordinatörlüğü üstlendiğini müjdeledi.

Beyaz önlüğün vicdan ve merhamet simgesi olduğunu vurgulayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, “Beyaz önlük, vicdan ve merhametin simgesidir. Araştırma üniversitesi sorumluluğumuzla başarıya yürüyeceğiz” dedi.

Dereceyle giren öğrencilere ödüller verilirken, tören Tıbbiye Andı ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.