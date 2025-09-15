Yıldırım’da 5-13 yaş arasındaki çocuklara 23 farklı branşta eğitim veren Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi başvuruları 22 Eylül’de sona eriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi başlıyor.

Çocuk Üniversitesi’nde 5-13 yaş arasındaki çocuklara; Drama, Tiyatro, Algoritmik Kodlama, Matematik Kaşifleri, Almanca, Mental Aritmetik, Sanat-Resim, Dijital Resim, Deneylerle Öğreniyorum, Yaratıcı Kodlama, Enerji Ve Teknoloji, Kodlamaya İlk Adım, Lego İle Akıllı Robot Yapımı, İngilizce, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç, Arduino ile Robotik Kodlama, Odaklanma ve Dikkat Yönetimi, Küçük Şefler Mutfakta, Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarımın Temelleri ve 3D Yazıcı Kullanımı Kursları düzenlenecek. Başvuruların 22 Eylül’e kadar devam edeceği kurslara Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları ve www.mollayegan.org üzerinden başvuru yapılabilecek.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesinde 23 Eylül 2025’te başlayacak kurslar 12 hafta sürecek.

Molla Yegan Medresesi’nin asırlar boyunca bir eğitim kurumu olarak hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu tarihi yapıya özgün kimliğini yeniden kazandırarak, bir eğitim yuvası olarak yeniden Yıldırım'a kazandırdıklarını belirterek, "Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın ufkunu açıyor, onların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitim veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan 9 bin 389 yavrumuz istifade etti. Bu çocuklarımızın arasından yeni Fatihler yeni Aziz Sancarlar ve yeni Selçuk Bayraktar’lar çıkacak” diye konuştu..