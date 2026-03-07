Giresun Belediyesi ile Giresun Kent Konseyi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kadınların dijital çağda daha fazla yer almasının hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağı dile getirildi.

GİRESUN (İGFA) - Belediye Halk Akademisi'nde gerçekleştirilen programda 'Kadın Emeğinde Dijital Dönüşüm' konulu eğitim ve söyleşi gerçekleştirildi. Programa çok sayıda davetli ve vatandaş katılım sağladı.

Etkinlikte konuşmacılar, dijitalleşen dünyada kadın emeğinin önemi, kadınların teknoloji ve dijital platformlar aracılığıyla üretime ve ekonomiye daha güçlü katılım sağlaması gibi konular üzerinde durdu. Katılımcılar, kadınların dijital çağda daha fazla yer almasının hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Program boyunca yapılan konuşmalar ve paylaşılan bilgiler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, etkinliğin kadınların dijital alandaki farkındalığını artırması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Programı takip eden Giresun Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu ise konuşmacılara çiçek takdim etti.

Etkinlik kapsamında; konuşmacılar ve konuları ise şöyle oldu:

Gizem Ceren Piri Onsekiz, Toprak Atelier Kurucusu ve Giresun Kent Konseyi Çevre ve Doğa Meclisi Üyesi: 'Dijitalde Nerede Duruyorum. Pazar Yerleri Üzerinde Gerçek Deneyimler'.

Demet Öztürk, Fındık Harmanı Kurucu Ortağı ve Kadın Meclisi aktif üyesi: 'Tarladan Ekrana: Kadın Emeğini Dijitalde Markaya Dönüştürmek'.

Zeynep Başdemir, Bulancak Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı: 'Kadın Kooperatifinin Dijital Dünya Serüveni'

KÖSE: 'KADIN EMEĞİ KALKINMANIN EN GÜÇLÜ DİNAMİĞİDİR'

Programa eşi Nalan Köse ile birlikte katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yaptığı konuşmada: 'Hayatın her alanında emek veren, üreten, mücadele eden tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum' dedi.

Kadın emeğinin, toplumların gelişmesinin ve kalkınmasının en güçlü dinamiklerinden birisi olduğunu aktaran Başkan Köse şunları söyledi:

'Tarih boyunca kadınlar; evde, tarlada, fabrikada, ofiste ve hayatın her alanında büyük bir özveriyle çalışmış, üretmiş ve topluma değer katmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu dönüşümün en önemli başlıklarından biri de dijital dönüşümdür.

Dijital çağ; bilgiye erişimin hızlandığı, üretim biçimlerinin değiştiği ve yeni mesleklerin ortaya çıktığı bir çağdır. İşte tam da bu noktada kadın emeğinin dijital dünyada daha güçlü yer alması büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın teknolojiye erişiminin artması, dijital beceriler kazanması ve bu alanlarda üretim yapabilmesi hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir kazanım olacaktır.

Bugün artık kadın girişimciler internet üzerinden kendi işlerini kurabiliyor, el emeği ürünlerini dijital platformlarda tüm dünyaya ulaştırabiliyor ve bilgi teknolojileri sayesinde yeni fırsatlar yakalayabiliyor. Bu nedenle dijital dönüşüm yalnızca bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda fırsat eşitliği meselesidir.

Bizler yerel yönetimler olarak kadınların üretim süreçlerinde daha güçlü yer almasını, teknolojiye erişimini ve dijital becerilerini geliştirmesini çok önemsiyoruz. Kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz'

Başkan Köse ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Nazlı Erkan ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Diğer yandan, programda Kent Konseyi Genel Sekreteri Nazlı Erkan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mine Erdoğan'da etkinliğin amacı ve kazanımları üzerine birer konuşma yaptılar.