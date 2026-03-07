Kayseri Kocasinan Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine yakışır hizmetleriyle ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan özel ekipler, ilçe genelindeki tüm camilerde düzenli temizlik yaparken, gül suyu ile gerçekleştirilen uygulama sayesinde ibadethaneler mis gibi kokuyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk kez kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', Kocasinan sınırları içerisindeki 185 merkez mahalle ve 83 kırsal mahallede bulunan toplam 268 camide temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Camilerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında halılardan kapı ve pencerelere, ahşap bölümlerden kitaplıklara kadar birçok alan titizlikle hijyenik hâle getiriliyor.

'Daha Temiz Kocasinan' anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında teknolojik temizlik cihazları ve profesyonel ekipmanlar kullanılıyor. Dörder kişiden oluşan iki ayrı ekip, ilçedeki camilerin iç ve dış temizliğini titizlikle gerçekleştirirken, gül suyu ile yapılan temizlik camilerde hoş bir koku ve ferah bir atmosfer oluşturuyor.

Kocasinan Belediyesi'nin bu hizmeti hem ibadethanelerin hijyen standartlarını yükseltiyor hem de vatandaşların Ramazan'ın manevi huzurunu daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkı sağlıyor.