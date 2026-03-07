Ülkenin Batı ve Orta kesimleri güneşli bir havaya hakim olacak, Doğu'da ise kar, kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji, Doğu illerinde çığ tehlikesi uyarısında bulunurken, ülke genelinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında azalacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur sağanak, iç kesimlerinin (Bolu hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına; Ege ile Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.