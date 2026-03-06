İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ramazan ayında Beydağ'da hem fidan dağıtarak tarıma destek oldu, hem de vatandaşlarla iftar açarak birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Tugay, 'Zorlukları milletimizle omuz omuza aşarız' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında dayanışma ruhuyla sofraların bereketini artırdığı iftar programlarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Tugay, Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen iftarda bu kez Beydağlılarla bir araya geldi. İftara; Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve eşi Demet Başaran, Beydağ İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Tugay ayrıca iftar öncesinde, ipekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla üreticilere fidan dağıttı.





BİRLİK, DAYANIŞMA VE UMUT MESAJI

Programda konuşan Başkan Tugay, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Bu sofrayı güzel ve değerli yapan şey sizin varlığınız ve sizinle oluşan birlik, beraberliktir. Ramazan; birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde aynı sofrayı paylaşabildiğimiz için çok değerli ve güzel bir ay. Diliyorum ki bu ay hem bu yılı hem de sonraki yılları şehrimiz ve insanlarımız için hayırlı kılsın, bereketli bir yılın başlangıcı olsun. Her türlü sıkıntının bizden uzak olduğu, kimsenin aç kalmadığı, kimsenin sokakta yatmadığı güzel günlere vesile olsun. Bunları güzel dilekler olarak diliyoruz ama sadece niyet etmekle kalmayıp emek harcamamız gerektiğini biliyoruz. Diliyorum ki bu güzel ve büyük milletin şanına, şerefine, geçmişine ve tarihine yakışır bir geleceği olur. Bugünlerde yaşadığımız, hepimizin içini acıtan fukaralık, yoksulluk ve işsizlik sona erer. Biz çalışarak, milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek zorlukları aşarız' dedi.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise, 'Ramazan; birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, kültürdür ve paylaşmaktır. Üç yıldır bu vesileyle bizleri bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle aynı takımda olmaktan büyük gurur duyuyorum. İzmir'le yatıp İzmir'le kalkan, insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için mücadele eden Başkanımız, bugün de sizlerle birlikte olmak için iki saat yol geldi ve yine iki saat yol giderek programına devam edecek. Bizleri sizlerle bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.