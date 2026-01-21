ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında Suriye gündemini değerlendirdi. Hükümetin sınır güvenliği ve Suriye politikalarını eleştiren Dervişoğlu, Türkiye'nin uzun yıllardır ödediği bedellerin görmezden gelindiğini ifade etti. Dervişoğlu, konuşmasında özellikle SDG'nin dağılması ve YPG unsurlarının çekilmesinin hükümet tarafından 'zafer' gibi sunulmasını eleştirdi. 'Bu iş, federatif bir yapıya, bir terör devletinin kuruluşuna doğru gidiyor. Türkiye'yi yeni ve daha büyük bir beka sorununa itiyor' dedi.

Suriye sınırında önlemlerin geç alındığını ve milyonlarca sığınmacının geldikten sonra sınırlı adımların atıldığını vurgulayan Dervişoğlu, Afrin harekâtı sonrası YPG'nin hükümetin 'müttefiki' tarafından donatıldığını belirtti. Ayrıca, ABD ve İsrail'in planlarının sorunsuz ilerlediğini, hükümetin ise sadece göstermelik adımlar attığını iddia etti. Dervişoğlu, DEM Parti'ye de tepki göstererek, 'Türkiye partisi olmamakta ısrarcı olan malum ulaklar Kürtleri karanlık bir çukura davet ediyor. Bu, Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülük' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Cumhuriyetçi devlet anlayışı üzerinden sürdüren Dervişoğlu, 'Politikanın öznesi devlettir, muhatabı diğer devletlerdir. Halklar hakların konusu olabilir ama jeopolitiğin aktörü değildir. Terör örgütleri ve terörist ise asla muhatap sayılamazlar' dedi.

BAYRAĞA EL UZATANIN AKIBETİ BELLİDİR'

Öte yandan Genel Başkan Dervişoğlu, Türk bayrağı mesajını da verdi.

Grup toplantısını izlemeye gelen partililer salonu Türk bayrakları ile donatırken, Dervişoğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırmasına da tepki göstererek, 'Türk Bayrağına el uzatanın akıbeti bellidir' dedi.Türkiye'nin bir kışkırtma planıyla karşı karşıya olduğunu belirten Dervişoğlu, 'Sinir uçlarına basılmak, tahrik edilmek istenmektedir. Aziz milletimiz bu tuzağa düşmeyecektir. Aklını, izanını, ferasetini ve basiretini yitirmeyecektir. Bu vesileyle milletimize bir kere daha itidal tavsiye ediyorum. Herkes müsterih olsun. Bayrağa el uzatanın akıbeti bellidir ve tarih bunun örnekleri ile doludur' diye konuştu.