ANKARA (İGFA) - İYİ Parti, 4. Olağan Kurultay sonrası ilk Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Başkanlık Divanı ve yeni yönetim kadrosu belirlendi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Kamu Çalışanları ve Kamu Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, yeni dönemde, partinin çeşitli alanlardan sorumlu genel başkan yardımcıları da belli oldu.

Toplantıyı yöneten Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni görev dağılımının partinin çalışkan ve deneyimli isimlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

24 kişilik Başkanlık Divanı'ndaki görev dağılımı ise şöyle:

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Enver Yılmaz

Enver Yılmaz Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasin Öztürk

Yasin Öztürk Genel Sekreter: Osman Ertürk Özel

Osman Ertürk Özel Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Turan Yaldır

Turan Yaldır Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Raşit Yılmaz

Hüseyin Raşit Yılmaz Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Alper Akdoğan

Alper Akdoğan Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasemin Bilgel

Yasemin Bilgel Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Kocamaz

Burhanettin Kocamaz AR-GE ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Volkan Yılmaz

Prof. Dr. Volkan Yılmaz Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Koca

Fatih Koca Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hakan Şeref Olgun

Hakan Şeref Olgun Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Ahmet Kamil Erozan Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cenk Özatıcı

Cenk Özatıcı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayyüce Türkeş Taş

Ayyüce Türkeş Taş Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Ahmet Eşref Fakıbaba Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burak Dalgın

Burak Dalgın Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Usta

Erhan Usta Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Sunat

Şenol Sunat Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. İpek Sayan Özkal

Prof. Dr. İpek Sayan Özkal Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kevser Ofluoğlu

Kevser Ofluoğlu Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kadir Ulusoy

Kadir Ulusoy Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şükrü Kuleyin

Şükrü Kuleyin Kamu Çalışanları ve Kamu Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Yüksel Selçuk Türkoğlu Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Buğra Kavuncu

Toplantı ile İYİ Parti, yeni dönemde görev dağılımını netleştirerek çalışmalarına hız kazandırmayı hedefliyor