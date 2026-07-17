YÖK Başkanı Erol Özvar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da devam edeceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik destek uygulamasını bir yıl daha uzattı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için hayata geçirilen özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da sürdürüleceğini duyurdu.

???? Depremzede öğrencilerimize müjde!



6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatarak 2026-2027 akademik yılında da sürdürüyoruz.: — Erol Özvar (@erolozvar) July 16, 2026

Özvar, kararın öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla alındığını belirterek, 'Öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini desteklemeye ve her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz' mesajını paylaştı.