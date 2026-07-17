YÖK Başkanı Erol Özvar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da devam edeceğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik destek uygulamasını bir yıl daha uzattı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için hayata geçirilen özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da sürdürüleceğini duyurdu.
???? Depremzede öğrencilerimize müjde!— Erol Özvar (@erolozvar) July 16, 2026
6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatarak 2026-2027 akademik yılında da sürdürüyoruz.:
Özvar, kararın öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla alındığını belirterek, 'Öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini desteklemeye ve her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz' mesajını paylaştı.