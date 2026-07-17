Kahramanmaraş'ta sigorta bilincinin gelişmesi adına yaklaşık 8 yıldır çalışmalar yürüten Şentürk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Can Şentürk, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Şentürk, çocuklara sigortanın önemini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla 'Görünmez Kalkan Sigorta' adlı kitabı kaleme aldı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Deprem felaketinin ardından sigortanın hayati öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Kadir Can Şentürk, yaşanan acı tecrübelerin kitabın hazırlanmasına ilham verdiğini söyledi. Deprem sonrası birçok ailenin sigortasız olması nedeniyle yılların emeğini kaybettiğini ifade eden Şentürk, sigorta bilincinin toplumda erken yaşlarda oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sigortacılığı yalnızca ticari bir hizmet olarak değil, toplumsal güvence anlayışının önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Şentürk, yıllardır okullarda, çeşitli etkinliklerde ve Sigorta Haftası kapsamında yürüttükleri çalışmalarla bu kültürün yaygınlaşmasına katkı sunduklarını belirtti.

Kitabın kısa sürede çocuklar, aileler ve eğitimcilerden olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Şentürk, 'Görünmez Kalkan Sigorta' ile geleceğin bilinçli nesillerinin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Çocukların ilgisini çekecek bir hikâye kurgusuyla hazırlanan 'Görünmez Kalkan Sigorta', sigortanın bireyler ve aileler için neden önemli olduğunu sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Pedagoglar ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan eser, çocuklara güven, sorumluluk ve bilinç duygusunu kazandırmayı hedefliyor.