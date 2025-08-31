Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hierapolis Antik Kenti’nde “Carmina Burana” konserine katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 Eylül Salı akşamı Hierapolis Antik Kenti’nde gerçekleşecek “Carmina Burana” konseri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Bu özel sanat gecesine şahitlik etmek isteyenler için kentin farklı noktalarından konser alanına otobüsler kaldırılacak. Ücretsiz otobüsler Kredi Yurtlar Kurumu önü, Adalet Parkı, Denizli Büyükşehir Belediyesi önü, Bağbaşı eski belediye önü ve Yenişehir Mahallesi muhtarlık önü güzergâhlarından hareket edecek. Seferler 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ve 20.00 saatlerinde düzenlenecek. Etkinlik alanına girişler Karahayıt yolu üzerinde bulunan kuzey kapısı üzerinden yapılacak. Hierapolis Antik Kenti’nin ulaşım yolunun darlığı nedeniyle, vatandaşların kuzey kapısından antik tiyatroya yürüyerek gitmeleri gerekecek.

Konser sonrası dönüşlerde ise toplu taşıma ile gelen vatandaşlar güney kapısından, kendi araçları ile gelen vatandaşlar ise kuzey kapısından çıkış yapabilecek. Arazi şartlarından dolayı etkinliğe katılacak vatandaşların rahat edebilecekleri spor kıyafet ve ayakkabı tercih etmeleri öneriliyor.