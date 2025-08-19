Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kursları, 24 branşta ücretsiz eğitimle vatandaşların gözdesi oldu. Bu dönem 39 bin 455 Denizlili kurslardan fayda sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için düzenlediği Yaz Spor Kursları vatandaşlar tarafından rekor düzeyde ilgi gördü. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen 24 farklı spor branşının yer aldığı Yaz Spor Kurslarına 39 bin 455 kursiyer kayıt yaptırdı. Atletizm, badminton, bale, basketbol, cimnastik, futbol, güreş, hamile pilatesi, judo, karate, masa tenisi, step aerobik, nefes ve farkındalık, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüz yogası, zumba ve zumba kids spor branşlarına 23 bin 825 kursiyer kayıt yaptırırken, kent merkezi ve ilçelerdeki toplam 8 kapalı yüzme havuzunda verilen yüzme kursuna ise 15 bin 630 kişinin kaydı alındı. Sağlıklı bir genç neslin oluşmasında önemli bir etken olan Yaz Spor Kurslarında yüzme branşı en çok ilgi görürken, bu branşı sırasıyla pilates, zumba, tenis, futbol, yoga ile nefes ve farkındalık izledi.

“SPOR, SAĞLIKLI VE MUTLU NESİLLERİN TEMİNATIDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, spora olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“Denizlimizde çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan hemşehrimizin sporla buluşması bizim için çok kıymetli. Spor, sadece beden sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel gelişim, disiplin ve sosyalleşme için de çok önemlidir. Yaz Spor Kurslarımızda bu yıl 39 binden fazla vatandaşımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, sporun bir yaşam biçimi olmasını istiyoruz. Sağlıklı nesiller için spora ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.