Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kurum içi iş güvenliği tedbirleri kapsamında belediye personeline yönelik yangın eğitimlerini sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Eğitimlerde yangınların nedenleri, acil durum müdahaleleri ve tahliye yöntemleri teorik olarak anlatılırken, uygulamalı yangın söndürme tatbikatları ile bilgiler pratiğe dökülüyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Son eğitimlere merkez ilçelerde görevli 150 personel katıldı.

Uzman eğitmenler tarafından verilen yangın eğitim programında yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler, doğru müdahale teknikleri, korunma yöntemleri, acil eylem planları ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili teorik eğitimler verildi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimin ardından İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlenen tatbikata katılan personeller, yangına müdahale tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Söndürme cihazlarını kullanma fırsatı bulan çalışanlar, acil durum senaryolarında doğru davranış biçimlerini pekiştirdi.

Yangın söndürme tüplerinin çeşitleri, kullanımı ve dikkat edilmesi gereken kurullara dikkat çekildi. Kurum içi yangın eğitimlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirten yetkililer, amaçlarının çalışanları olası acil durumlara karşı bilinçlendirmek ve iş güvenliğini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirtti.