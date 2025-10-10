Gazeteci-Yazar Metin Özmen, Adıyaman Gölbaşı'nda öğrencilerle bir araya gelerek arkadaş seçiminin başarı üzerindeki etkilerini anlattı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 'Gölbaşı Kitap Günleri' kapsamında Gazeteci-Yazar Metin Özmen, iki ayrı okulda 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konulu konferans verdi.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Dosto Fuarcılık tarafından organize edilen etkinlikte, Özmen hem kitaplarını imzaladı hem de öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Mimar Sinan Ortaokulu ve Mehmet Tevfik Göksu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen konferanslarda Özmen, arkadaş çevresinin öğrencilerin başarı ve yaşamları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Başarılı bireylerin çoğunlukla bilinçli arkadaş tercihleri yaptığını vurgulayan Özmen, öğrencilerin hedefleriyle örtüşen arkadaşlıklar kurmasının önemine değindi.

Konferansta ayrıca sosyal medya arkadaşlıklarının taşıdığı riskler, kötü arkadaş çevresinden uzaklaşma yolları, iyi arkadaşın özellikleri ve hedef birliği gibi konular, Özmen'in kaleme aldığı Başarıda Arkadaş Seçimi kitabından örneklerle aktarıldı.

Konferansların oldukça verimli geçtiğini belirten Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Özkan Oktay ile Mehmet Tevfik Göksu Ortaokulu Müdürü Abdullah Çaktı, yazar Metin Özmen'e teşekkür ederek öğrenciler adına memnuniyetlerini dile getirdi.

Etkinlik sonunda Özmen, öğrenciler için 'Başarıda Arkadaş Seçimi', 'Gıybet Varsa Ben Yokum' ve 'İyilik Yolcularına Altın Hikayeler' adlı kitaplarını imzaladı.