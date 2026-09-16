Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde yola çıkan öğrencileri ve vatandaşları sıcak ikramlarla karşıladı. Adalet Aktarma Merkezi ve Pamukkale Üniversitesi'nde sıcak simit, çay, çorba ve su ikram edildi.

DENİZLİ (İGFA) - Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarında yola düşen öğrencileri ve vatandaşları ikramlarıyla karşıladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu'nun da katıldığı programlarda kentin en hareketli noktalarından Adalet Aktarma Merkezi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsünde ikram noktaları oluşturuldu.

Burada, öğrenciler ile işe giden vatandaşlara taze simit, çay, çorba ve su ikram edildi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sabah telaşı içerisinde sıcak bir ikramla karşılaşan öğrenciler ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Adalet Aktarma Merkezi'nde bulunan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen ücretsiz belediye otobüsü uygulamasının yanı sıra yapılan ikramların da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Öğrenciler, eğitim hayatlarına verilen destekler ve gençlere yönelik hizmetler dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

