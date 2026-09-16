Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - 19 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin reyonlarını tek tek kontrol eden ekipler; raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar, ürünlerin son kullanma tarihleri ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu gibi birçok konuda inceleme yaptı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERE İŞLEM

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, söz konusu ürünler satıştan men edildi. Kurallara uygun olmadığı belirlenen ürünlere el koyan zabıta ekipleri, ilgili firmalar hakkında idari işlem başlattı.

DENETİMLER 19 İLÇEDE SÜRECEK

Yerel marketlerin yanı sıra zincir marketlerde de gerçekleştirilen denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, marketlerde tespit edilen ihlallere ilişkin yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, karşılaşılan olumsuzlukların 153 Çözüm Merkezi ile 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden bildirilmesini istedi.