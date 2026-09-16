İzmir'de Çiğli Belediyesi'nin istihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu kursiyerleri, 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde hazırladıkları ürünlerle Konak Meydanı'nda büyük ilgi gördü.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Ahilik kültürünün yaşatılması, esnaf ve sanatkarların emeğinin görünür kılınması ve bu kadim geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri, Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen programla gerçekleşti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Çiğli Belediyesi'nin istihdam odaklı mesleki eğitim çalışmaları da yerini aldı.

ÜRÜNLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle sürdürülen istihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu'nun kursiyerleri, Ahilik Haftası etkinliklerinde açtıkları stantla mesleki becerilerini ortaya koydu.

Konak Meydanı'nda kurulan stantta, eğitim sürecinde hazırladıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunan kursiyerler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek üretim deneyimlerini geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı yakaladı.

Gün boyunca ziyaretçilerle bir araya gelen kursiyerler, ürünlerin hazırlanış süreçleri hakkında bilgi verirken, büyük emekle hazırlanan kurabiye, börek ve cupcake'ler de katılımcılara ikram edildi. Ürünler yoğun ilgi görürken, etkinlik mesleki eğitimin üretimle desteklenmesinin ve kazanılan becerilerin istihdama uzanan bir sürece dönüştürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN YILDIZ'DAN AHİLİK HAFTASI'NDA ESNAF ZİYARETİ

Ahilik Haftası dolayısıyla Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç'ı ziyaret etti. Yıldız, Altıkulaç'ın Ahilik Haftası'nı kutlayarak kendisine çiçek takdim etti.

Ziyarette esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunların yanı sıra meslek kültürünün yaşatılması ve yerel ölçekte iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

YILDIZ: 'AHİLİK GELENEĞİ, MESLEK İLE AHLAKI BİRLİKTE YAŞATIYOR'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ahilik geleneğinin meslek sahibi olmanın yanı sıra dürüstlük, emeğe saygı, kaliteli üretim ve dayanışma gibi değerleri de yaşattığını belirterek, Çiğli Belediyesi'nin bu anlayışla sürdürdüğü mesleki eğitim çalışmalarına dikkat çekti.

Yıldız, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen istihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu'nun, eğitimi üretim ve istihdamla buluşturduğunu söyledi.

Yıldız, 'Ahilik; Anadolu'da yüzyıllardır esnaf ve sanatkâr kültürünün temelini oluşturan, meslek ile ahlakı birlikte ele alan güçlü bir yaşam kültürü. Bir mesleği öğrenmenin yanında o mesleği dürüstlükle yapmak, emeğe değer vermek, kaliteli üretmek ve kazancını alın teriyle elde etmek bu anlayışın temelinde yer alıyor. Biz de mesleki eğitim çalışmalarımızı bu değerler doğrultusunda sürdürüyoruz. Pastacılık ve Ekmekçilik Kursumuz bunun güzel örneklerinden biri. Kursiyerlerimiz, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştiriyor; üretimin farklı aşamalarını öğrenerek mesleki becerilerini geliştiriyor. Böylece yalnızca bir eğitim programını tamamlamıyor, çalışma hayatında kullanabilecekleri somut bir meslek kazanıyorlar. Kursiyerlerimizin kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri bugün sergilemeleri de bu sürecin en güzel çıktılarından biri. Her ürün, alınan eğitimin, kazanılan becerinin ve harcanan emeğin bir karşılığı. Bizim için önemli olan, bu emeğin kurs süreciyle sınırlı kalmaması ve kursiyerlerimizin edindikleri meslekle iş hayatında kendilerine yeni bir yol açabilmeleri. Ahilik Haftası, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün ve üretmenin değerini bir kez daha hatırlamak açısından önemli. Çiğli'de bu değerleri yalnızca sözle değil, meslek kazandıran ve insanlarımızı çalışma hayatına hazırlayan çalışmalarla yaşatmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.