Ankara'da hareketlilik başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında Başkentlileri çeşitli etkinliklerle buluşturacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Başkent'te hareketli bir haftaya hazırlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerde daha güvenli, çevreci, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet eğitiminden sportif faaliyetlere, elektrikli bisiklet buluşmasından kuşaklar arası yürüyüşe kadar birçok etkinlik yer alacak.

Bu yıl 'Herkes için Hareketlilik: Nesiller Arası Adalet' temasıyla gerçekleştirilecek haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 20 Eylül Pazar günü Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü olacak.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'GELECEK NESİLLER' VURGUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, daha güvenli, çevreci ve erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Bu yılın Avrupa Hareketlilik Haftası teması 'Herkes için Hareketlilik: Nesiller Arası Adalet' olarak belirlendi. Belediyemizin amacı da bu doğrultuda; çocuklarımızdan büyüklerimize kadar tüm yaş grupları için daha güvenli, çevreci ve erişilebilir bir ulaşımı hayata geçirerek hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Ankara bırakmaktır' dedi.