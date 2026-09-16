Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Yıllardır tek şerit olarak kullanılan cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla çift şeritli ve modern bir ulaşım güzergahına kavuşacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Selendi'de yıllardır yenilenmeyen yollar nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Atatürk Caddesi'nde çalışma başlatıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer kurum ve firmaların altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. Cadde üzerindeki kaldırımlar yenilenirken, sıcak asfalt uygulamasına da başlandı.



ALTYAPI TAMAMLANDI, ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Selendi ilçe merkezinin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmayla yolun çift şeritli hale getirilmesi planlanıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden sıcak asfalt uygulamasına geçilmesiyle vatandaşların toz ve çamur nedeniyle yaşadığı mağduriyetin de giderilmesi hedefleniyor.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selendi'de yıllardır yenilenmeyen yollarla ilgili sorunları çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Yıllardır yenilenmeyen yollarıyla sorun yaşayan Selendi'mizde, halkımızın beklediği hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. Selendi ilçemiz Atatürk Caddesi'nde altyapıyı bitirdik, vakit kaybetmeden sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarımıza başladık.



İlçemizin en önemli güzergahlarından biri olan caddemizi, yıllardır süren tek şerit çilesinden kurtarıp çift şeritli ve modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Altyapıdan üstyapıya kadar her detayı çözüme ulaştırarak vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz. 17 ilçemizin tamamında durmaksızın çalışmaya, Manisa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.



MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Yenicami Mahalle Muhtarı Erkan Ercan, Atatürk Caddesi'ndeki sorunları Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ilettiklerini belirterek, 'Altyapı konusunda sorunlar yaşayan Atatürk Caddesi ile ilgili sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya dile getirdik. Altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

2 gün gibi kısa bir süre içinde sıcak asfalt atılmaya başlandı. Besim Başkanımız bizleri tozdan, çamurdan kurtardı. Besim Başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.



Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurullah İnce de Atatürk Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, 'Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışmalarımız bitti. Şu an üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu asfalt çalışmalarının Adnan Menderes Caddesi'nde de yapılacağını duyduk. Çok mutlu olduk. Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum' dedi.



'UZUN YILLAR SIKINTISIZ KULLANILABİLECEK'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinatörü Durmuş Özdemir, Atatürk Caddesi'nin yıllardır bozuk ve tek şeritli olduğunu belirterek, çalışmanın aşamalarını anlattı.

Özdemir, 'Atatürk Caddesi'nin en büyük sorunu yolumuzun bozuk olmasıydı. Yıllardır da tek şeritliydi. Vatandaşlarımızın talebi üzerine bu yol için çift şeritli proje hazırlandı ve onaylandı. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri burada altyapı çalışması yaptı. Ardından doğalgaz çalışması oldu. Daha sonra kaldırım çalışmasına başladık. Diğer firmaların da altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından hızlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmasına başladık. Buranın sıkıntılarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ilettik. 2 gün gibi kısa bir sürede projemizi onayladı. Burada altyapı da dahil olmak üzere herhangi bir sıkıntı kalmamış olacak. Uzun yıllar bu yol sıkıntısız kullanılabilecek. Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.