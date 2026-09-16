Bursa Osmangazi Belediyesi ile Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu, Dünya Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, yüzlerindeki mutluluk güne renk kattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu'nda düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Esendemir, hazırlanan hediyeleri tek tek takdim etti. Dünya Halk Sağlığı Haftası'nın taşıdığı anlam doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, çocukların sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasında toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşunun güç birliğiyle hayata geçirilen program, dayanışma ve paylaşma duygularını da pekiştirdi.

'DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYI AMAÇLADIK'

Çocukların gelişimini destekleyen çalışmaların önemine vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe adım atabilmeleri için gerçekleştirilen her çalışmayı kıymetli bulduklarını ifade etti. Esendemir, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sosyal destek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de Kamberler'de çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımıza diş macunu ve diş fırçası hediye ederek ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu çalışmamızı tüm mahallelerimize ulaştıracağız. Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya ve sosyal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.'

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ise kendileri için hazırlanan hediyelerin çok güzel olduğunu belirterek, 'Bugün bizim için çok güzel geçti. Diş fırçası ve diş macunu hediyelerimizi aldık, çok mutlu olduk. Bizleri düşünen Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.