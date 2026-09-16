Ankara Keçiören Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle özel gereksinimli bireyler ve yaşlılara yönelik iki önemli projeyi hayata geçiriyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilecek olan 'Engelsiz Yaşam Kültür Merkezi' ile 'Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon (Alzheimer) Merkezi' projeleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir himayelerinde, Ankara Valisi Yakup Canbolat huzurunda Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz iş birliği protokolü imzaladı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMETLER SUNULACAK

Özel gereksinimli bireyler ile yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla Aşağı Eğlence Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan 'Engelsiz Yaşam Kültür Merkezi' ile Ovacık Mahallesi'nde yapılacak olan 'Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' projeleri kapsamında; özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması, sanat, spor ve üretim faaliyetlerine dâhil edilmeleri ile bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan yaşlı bireylere ise nitelikli ve kapsamlı hizmet sunulması hedefleniyor. Projeler tamamlandığında özel gereksinimli bireylerin sanat, spor ve üretim faaliyetlerine katılımı desteklenecek; yaşlı bireylere ihtiyaç duydukları nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.

'BU ANLAMI PROJE KEÇİÖREN'İMİZE HAYIRLI OLSUN'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 'Projelerimiz tamamlandığında özel gereksinimli kardeşlerimizi sanat, spor ve üretimle buluşturacak; hürmet ve minnet borçlu olduğumuz saygıdeğer büyüklerimize hak ettikleri nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini sunacağız. Başta Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz ve Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz olmak üzere, bu anlamlı projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor; projelerimizin özel gereksinimli bireylerimize, kıymetli büyüklerimize ve tüm Keçiören'imize hayırlı olmasını diliyorum.'