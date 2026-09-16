Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yıllardır kronikleşen altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için başlattığı dönüşüm hız kesmiyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından 20 ilçede merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatlarıyla altyapıda kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışan BASKİ, uzun yıllardır tankerlerle beslenen bir mahalleyi daha taşımalı sudan kurtardı.

BASKİ ekipleri, Dursunbey'in Reşadiye Mahallesi'nde 1.600 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattı yapımını tamamlayan ekipler, su alma yapısını da yenileyerek su kesintilerini ve basınç yetersizliğini de kısa sürede giderdi.

BASKİ'DEN YILLARIN SU SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

Yeni hat ile birlikte Reşadiye Mahallesi'nin içme suyu altyapısı güçlendirilirken, vatandaşların suya erişiminin daha sürdürülebilir hale getirilmesi sağlandı. BASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sayesinde mahalle sakinleri, uzun yıllardır yaşadıkları su sorunundan kurtularak daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

MUHTAR AVCI'DAN HİZMETE TAM NOT

Reşadiye Mahalle Muhtarı Sadık Avcı, çalışmanın mahalle açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Köyümüz susuz kalıyordu. Dursunbey'den su getirmek zorunda kalıyorduk. Şu an köyümüzün su sorunu giderilmiş durumda. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın olmak üzere BASKİ çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.