Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluk yarışını sürdüren Çayırova Belediyesi, geçtiğimiz Cumartesi günü sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Rams'ı 93-86 mağlup ederek, üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, potadaki zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, 21 Şubat Cumartesi günü, sahasında Fenerbahçe Koleji Rams'ı konuk etti. Baş antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde karşılaşmaya Roberto Gallinat, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, maça istediği ritimle giremedi ve ilk çeyrek sonunda 22-26'lık skorla gerideydi. İkinci periyotla birlikte oyundaki ağırlığını hissettiren Çayırova Belediyesi, 4 sayılık farkı eritti ve 12 sayı öne geçtiği periyot sonucunda devreye 52-40 üstün giren taraf oldu.

GALLİNAT VE ENES'TEN 21 SAYI

Üçüncü çeyrekte farkı bir ara 21 sayıya kadar yükselten Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 75-58 üstün giden taraf oldu. Son çeyrekte ise geri dönen Fenerbahçe Koleji Rams, farkı periyot sonuna doğru 5 sayıya kadar indirse de, mücadele Çayırova Belediyesi'nin 93-86'lık üstünlüğü ise sona erdi. Son 5 maçında 5 galibiyet alan Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncuları 21 sayılık performanslarıyla Roberto Gallinat ve Enes Berkay Taşkıran olurken, Nysier Brooks'un 17 ve Hakan Yapar'ın 12 sayılık performansı galibiyette önemli bir rol oynadı.

Zirve takibini sürdüren Çayırova Belediyesi, aldığı bu galibiyetle, puan durumundaki ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Evimizde Fenerbahçe Koleji'ni mağlup ederek bir engeli daha aştık. Sahada yüreğini ortaya koyan takımımızı kutluyor, her zaman destek veren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum' dedi.