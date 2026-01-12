Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümü ilahiler ve dualarla anıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılan programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Salonu dolduran Denizlililer, fethin manevi atmosferini hep birlikte paylaştı.



'BEN DEĞİL, BİZ DİYEN BİR İNANCIN ÇATISI ALTINDAYIZ'



Programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Mekke'nin Fethi'nin bir zaferin ötesinde, dünyaya barışın öğretilmesinin en büyük vesilesi olduğunu hatırlatarak, 'Bizim hayalimiz; bu şehirde yaşayan her rengin kendini en iyi şekilde ifade edebildiği ve hiç kimsenin kendini kimsesiz hissetmediği bir birlikteliği inşa etmektir. Peygamber Efendimiz'in adalet ve eşitlik temelli yaşamını örnek alarak; ben değil biz diyen bu yüce dinin çatısı altında, şehrimizi tarımıyla, turizmiyle ve insanıyla hep birlikte daha da güzelleştireceğiz' dedi.



PROGRAM DUALAR VE İLAHİLERLE TAÇLANDI



Kültür ve sanat şehri Denizli vizyonuyla takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen program, birbirinden değerli konukları ağırladı. Gecede, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin, günün anlam ve önemine ışık tuttu. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii İmam Hatibi Ali Sürücüoğlu ve Hafız Ahmet Sarıkaya, seslendirdikleri dualar, kasideler ve ilahilerle programa manevi bir derinlik kattı.