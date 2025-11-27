Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla ilk kez düzenlenecek olan Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi'ni başlatıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve il spor camiasının büyük destek verdiği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi için heyecan başladı.

Şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek ve 2015 doğumlu genç yeteneklere profesyonel bir deneyim sunmak amacıyla hazırlanan ligin kura çekimi ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Lig fikstürünün belirlendiği kura törenine; lig düzenleme komitesi, antrenörler, sporcular ve Levend Sarıoğlu'nun ailesi katıldı.



'GENÇ YETENEKLER YEŞİL SAHADA TER DÖKECEK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi'ni hayata geçirerek hem spor altyapımızı güçlendiriyor hem de merhum Levend Sarıoğlu gibi değerli bir spor insanımızın hatırasını yaşatıyoruz. Sporcularımızı yeşil sahada buluşturacak olan bu lig, gençlerimizin sadece futbol yeteneklerini değil, disiplin, takım ruhu ve spor ahlakı gibi değerli özelliklerini de geliştirmelerine imkân sağlayacak.

Spor, gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ve topluma faydalı olmasında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, gençliğe ve spora yapılan her yatırımı, şehrimizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak görüyoruz. Tüm takımlarımıza centilmence ve başarılarla dolu bir lig diliyor, başta Levend Sarıoğlu'nun kıymetli ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.



'TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM'



Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ise, ligin Denizli sporuna kazandıracağı ivmeye dikkat çekerek, tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu. Sarıkaya, 'Yakın zamanda kaybettiğimiz Levend Sarıoğlu çok değerli bir insandı. Spor camiasına büyük katkılar sağladı. Hayali, sportif altyapının güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasıydı. Onun hayallerini ve adını bu ligde yaşatacağız' diye konuştu.



LEVEND SARIOĞLU'NUN AİLESİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ



Törende, Denizli'de spor dünyasına önemli katkılar sağlayan Levend Sarıoğlu'nun başarı dolu hikâyesi, hazırlanan kısa bir filmle katılımcılara aktarıldı. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, törenin sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya tarafından Levend Sarıoğlu'nun ailesine, teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.



20 TAKIMDA 300 SPORCU MÜCADELE EDECEK



Toplamda 20 takım ve yaklaşık 300 genç sporcunun tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi, Denizli'nin genç yeteneklerini kendilerini göstermeleri ve bir üst liglerde oynayacakları maçlarda deneyim ve özgüven kazanmaları için önemli bir platform olacak.

Tamamen kapsayıcı ve gelişim odaklı hazırlanan lig formatı, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve futbol sevgilerini pekiştirmelerine olanak tanıyacak. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü start alacak maçlar, 15 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.