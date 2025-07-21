Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Güney ilçesinin Kerimler ve Çamrak Mahallelerinde uzun süredir beklenen çevre yolu sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceledi, ekip arkadaşlarına kolaylıklar diledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için 2025 yılı asfalt sezonunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Güney ilçesi Kerimler ve Çamrak Mahallelerini kapsayan yaklaşık 2 kilometrelik çevre yolunda sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ederken, Başkan Çavuşoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere teşekkür etti. İncelemelere Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın da katıldı.

HEDEF KONFORLU VE SORUNSUZ ULAŞIM

Başkan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “2025 asfalt sezonunda özellikle kırsal mahallelerimize öncelik veriyoruz. Güney ilçemizde olduğu gibi Denizli’nin dört bir yanında yol çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve sorunsuz bir ulaşıma kavuşması. Tüm ekiplerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, birinci ve ikinci kat sathi kaplama olmak üzere kırsalda toplam 200 kilometrelik asfalt serimi gerçekleştirecek. Çalışmalarla özellikle kırsal mahallelerdeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.