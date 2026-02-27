Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi koordinasyonunda, hayırseverlerin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında, bu kez Engelliler Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri bir araya geldi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının maneviyatını, paylaşma ve dayanışma ruhunu, iftar sofralarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Engelliler Meclisi koordinasyonunda engelli dernek temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri Emporia Hotel'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Hayırsever Faik Pişkin'in katkılarıyla düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Halis Kabaş ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın katıldı.

Ezanın okunmasının ardından hep birlikte oruçlarını açan davetliler, gecede birlik ve beraberlik mesajı verdi.



GENÇLİK MECLİSİ İFTARDA BULUŞTU



18-35 yaş arasındaki gençlerin yer aldığı Gençlik Meclisi ve lise öğrencilerinin bulunduğu Lise Gençlik Meclisi temsilcileri Varol Gurme'de iftarda buluştu.

Hayırsever Can Musa Varol'un katkılarıyla gerçekleştirilen yemeğe, DBB Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve meclis üyeleri katıldı.

Gençler iftarda Ramazan ayının bereketini paylaşırken, aynı zamanda ileriye yönelik hedeflerini ve şehre dair düşüncelerini aktarma imkanı buldu.



BAŞKAN ALİ MARIM: 'DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Denizli'de kurulan gönül sofralarının toplumsal bağı güçlendirdiğini vurguladı.

Marım, 'Ramazan ayının bizlere hatırlattığı en önemli değer paylaşmaktır. Denizli'de dayanışma bir gelenek, paylaşmak ise en büyük zenginliğimizdir. Kent Konseyi olarak görevimiz, farklı renkleri aynı samimiyetle kucaklamaktır. Bizleri bu sofralarda buluşturan, emeğini ve imkanını paylaşan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Dayanışmayı hep birlikte büyüteceğiz' dedi.