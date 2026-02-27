Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan'da başlattığı ilçe ziyaretlerine Geyve'de devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Ramazan'da ilçeleri adım adım gezerek vatandaşlarla kucaklaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve'de vatandaşlarla kucaklaştı.

Esnafa tek tek hal hatır soran, Hayırlı Ramazan'lar dileyen Alemdar, güneyin geleceğine yön verecek çalışmaları hayata geçirmek için gayretle çalıştıklarını söyledi. İlçe merkezinde esnafları dolaşıp hayırlı kazançlar dileklerinde bulunan Başkan Alemdar, vatandaşlarla da kucaklaştı, gençlerle sohbet etti.

İçten ve samimi sohbetlerin edildiği, tek tek esnaf dolaşıp hâl hatır sorduğu Geyve programında Başkan Alemdar'a, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Çetinkaya ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, güçlü Sakarya'nın her bir ilçesinin güçlü olmasıyla mümkün olacağını ifade ederek Geyve'nin de geleceğine yön verecek çalışmaları birer birer hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Alemdar, 'Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı en güzel aydır. Biz de bu manevi atmosferde ilçelerimizi tek tek ziyaret ediyor, esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. İnşallah bu güçlü dayanışma iklimiyle, Sakarya'yı her ilçesiyle daha sağlam, daha umut dolu ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız' diye konuştu.

SAKARYA'YA GÜÇ KATACAK ADIMLAR

İlçelerin sahip oldukları potansiyelle Sakarya'nın gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Güçlü Sakarya, her ilçesinin güçlü olmasıyla mümkündür. Biz bu anlayışla hareket ediyor, ilçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek Sakarya'nın tamamına güç katacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Her alanda şehrimizi daha iyi noktalara ulaştırmak için ortak bir gayret ortaya koyuyoruz. Geyve'de de altyapıdan üstyapıya kadar hem bugünü hem de yarını gözeten çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz'

İftarını Geyve'de açan Başkan Alemdar, ziyaretleri esnasında hemşerileriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.