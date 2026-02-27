Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından hayata geçirilen Manevi Farkındalık Atölyeleri, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu iftar programında buluşturdu. Katılımcılar hem Kuranı Kerim'in anlam dünyasına yolculuk yaptı hem de kardeşlik sofralarında bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), kadınlara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Manevi Farkındalık Atölyesi', Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir iftar programıyla katılımcılarını buluşturdu.

Güzel ahlakı yaygınlaştırmak, toplumsal değerlerin önemine dikkat çekmek ve bireylerin manevi gelişimine katkı sunmak amacıyla başlatılan atölye kapsamında 'Kuran'dan İnciler' başlığıyla tefsir dersleri gerçekleştirildi. Programda katılımcılar, Kuranı Kerim'in rehberliğinde ayetlerin anlam dünyasını birlikte müzakere etme fırsatı buldu.

RAMAZAN AYININ İKLİMİNİ BİRLİKTE YAŞADILAR

İftar sofrasında bir araya gelen katılımcılar, Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve bereket iklimini birlikte yaşadı. Manevi atmosferin hakim olduğu buluşmada, ilmin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığı, aynı zamanda bilinç ve ahlak inşasının temel taşı olduğu vurgulandı.