Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü olan bir kampanya başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca devam edecek olan 'Koli Ver' kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlara küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı kolisi seçeneği sunuluyor.

Koliler; temel gıda ürünleri, kahvaltılıklar ve atıştırmalıklardan oluşuyor. Kolilerde yer alan ürünlerin tamamı Ankaralı üretici kooperatiflerinden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarına destek olunuyor hem de yerel üreticiye katkı sağlanıyor.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Ankara Halk Ekmek E-Ticaret Müdürü Mehmet Ertekin, Ramazan kolilerinin titizlikle hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Koli Ver' kampanyası kapsamında Ramazan kolilerimizi büyük bir özenle hazırlıyoruz. Ankaralı vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bağış yapmak isteyen hayırseverler, koliver.ankara.bel.tr adresi üzerinden küçük, orta ve büyük koli seçeneklerinden birini tercih ederek bağışta bulunabiliyor. E-ticaret birimi olarak kolilerin hazırlık sürecini titizlikle yürütüyor, sevkiyatını ise kendi lojistik ağımızla gerçekleştiriyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilen koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.'